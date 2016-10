Almers Verletzungsschock! Fink setzt ein Zeichen

Die Wiener Austria sorgte mit einem 3:3 gegen AS Roma und einer unfassbaren Aufholjagd für die Riesen- Überraschung in der Europa League. Die Freude wurde allerdings durch die Verletzung von Torhüter Robert Almer getrübt. Der 32- Jährige wird mit einem Kreuzbandriss wohl sechs Monate ausfallen. Eine genaue Diagnose erfolgt am Freitag in Wien. Doch Fink stellt sich hinter seine Nummer eins und möchte den Vertrag mit Almer sogar sofort verlängern.