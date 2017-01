Allstar vs Underdog: Brady will es Ryan zeigen

Am 5. Februar sind alle Blicke auf Houston (Texas) gerichtet. Für Tom Brady als SuperBowl All Star wird der Gang aufs Spielfeld ein altbekannter sein. Zum siebten Mal steht er als Quarterback der New England Patriots im Meisterschaftsfinale der NFL. Vier davon gewann er bereits (2002, 2004, 2005, 2015), nun hofft er sich seinen fünften Ring zu erspielen. 384 Passyards in einer Playoff- Saison, so viele gab es noch nie bei den Pats.

Superbowl- Debüt für Ryan

Anders wird dieser Abend für Matt "Matty Ice" Ryan, denn er zieht zum ersten Mal in den Superbowl ein und schafft damit die erste Titelchance für die Atlanta Falcons. Sowohl in der Regular Saison, als auch in den Playoffs steht er als bester Quaterback in der Liga. Trotz aller Statistiken bleibt er der Underdog im kommenden Spiel. Ryan steht zum ersten Mal im Finale und muss da beweisen, dass er mit dem enormen Druck umgehen kann.