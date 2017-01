Alle jagen Kristoffersen - Hirscher im Spitzenfeld

Der 27- jährige Hirscher kämpft um seinen Premierensieg in Wengen. In neun Versuchen blieb Hirscher ein Erfolg versagt. Auch heuer wird es alles anderes als leicht: "Henrik ist vorne weg, aber das wissen wir eh schon", so Hirscher der nach dem ersten Durchgang mit Platz drei aber auf Podestkurs liegt. "Es war viel besser, als im Training. Ich bin zufrieden", analysierte der ehrgeizige Salzburger seinen Lauf.

Feller im Pech

Riesen- Pech hatte Feller, der einmal mehr einen Traumlauf erwischte. Bitter: Bei seiner starken Fahrt fädelte er ein. "Ich habe nichts gemerkt. Ich möchte mich entschuldigen. Normalerweise fahre ich da nicht weiter", so Feller im Ziel. Die Enttäuschung war groß: "Es ist der dritte Einfädler in dieser Saison - langsam muss ich mir was überlegen. Es ist schade, weil es ein guter Lauf war!"

Stark präsentierte sich Christian Hirschbühl(+0,90), der mit Nummer 46 noch auf Platz elf fuhr. Die weiteren Österreicher haben mit den Spitzenplätzen nichts zu tun. Marc Digruber (+1,67) schaffte mit Platz 29 gerade noch die Qualifikation. Marco Schwarz (+1,85) und Michael Matt (+2,30) verloren bereits im ersten Lauf einiges an Zeit und verpassten den zweiten Durchgang, der ab 13.30 Uhr über die Bühne geht.

Stand nach dem 1. Durchgang:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 52,51 Sek.

2. Leif Kristian Haugen (NOR) 52,74 +0,23

3. Alexander Choroschilow (RUS) 52,95 +0,44

4. Marcel Hirscher (AUT) 53,07 +0,56

5. Patrick Thaler (ITA) 53,09 +0,58

. Mattias Hargin (SWE) 53,09 +0,58

7. Stefano Gross (ITA) 53,11 +0,60

8. David Chodounsky (USA) 53,12 +0,61

9. David Ryding (GBR) 53,29 +0,78

10. Manfred Mölgg (ITA) 53,34 +0,83

11. Christian Hirschbühl (AUT) 53,41 +0,90

12. Robin Buffet (FRA) 53,44 +0,93

13. Felix Neureuther (GER) 53,48 +0,97

14. Alexis Pinturault (FRA) 53,50 +0,99

15. Naoki Yuasa (JPN) 53,63 +1,12

Weiter:

29. Marc Digruber (AUT) 54,18 +1,67

U.a. nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

32. Marco Schwarz (AUT) 54,36 +1,85

39. Michael Matt (AUT) 54,81 +2,30

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Thomas Hettegger (AUT), Marc Gini (SUI), Luca Aerni (SUI)

Disqualifiziert im 1. Durchgang: Manuel Feller (AUT)