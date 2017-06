Alexander Zickler wird Co- Trainer bei Salzburg

Red Bull Salzburg hat den deutschen Ex- Profi Alexander Zickler als neuen Co- Trainer von Chefcoach Marco Rose präsentiert. Wie Österreichs Double- Sieger am Donnerstag bekannt gab, wird Zickler zweiter "Co" neben Rene Aufhauser. Der ehemalige Bayern- Stürmer Zickler (43 Jahre) war zuletzt Assistent des mittlerweile abgewanderten Thomas Letsch beim FC Liefering.