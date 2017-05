Alexander Manninger hört auf

Manninger, der am 4. Juni seinen 40er feiert, war im vergangenen Sommer von Augsburg nach Liverpool gewechselt und hatte dort - wie meist in Karriere - die Backup- Rolle inne. Trotzdem zieren seine Vita ein Meistertitel mit Juve in der Serie A und ein Double- Gewinn mit Arsenal in der Premier League.

Manninger galt früh als Riesentalent, war bei Austria Salzburg in den 90er- Jahren die Nummer zwei hinter Otto Konrad und schaffte über den GAK den Sprung in die große Fußball- Welt zu Arsenal London. Er war Stellvertreter von Goalie- Legenden wie David Seaman und Gianluigi Buffon, brachte es von 1999 bis 2009 auf 34 Länderspiel- Einsätze.

"Hätte ich nie geträumt"

"Ich habe in meinen Körper gehört und die Entscheidung getroffen, dass es jetzt genug ist. Ich wollte nicht zu weit gehen und nicht meinen Körper entscheiden lassen, wann ich aufhören muss. Meine Karriere auf einem so hohen Level zu beenden, hätte ich nie zu träumen gewagt", wird Manninger auf der Liverpool- Homepage zitiert.