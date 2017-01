Alex Hermann wird Bergischen HC wohl verlassen

"Seit Max verletzt ist, bin ich auch der Abwehrchef", sieht er aber das Positive. Die großen Probleme des Bergischen HC liegen im Angriff, das ist der Hauptgrund, warum sich Viktor Szilagyi, Österreichs früherer Ausnahmespieler, nach zwei Comebacks nun zu einer bis Saisonende verlängerten Rückkehr überreden ließ.

"Die zweite Liga ist kein Thema für mich", betont Hermann. Wohl auch nicht ein Verbleib bei Klassenerhalt, wenngleich sich Szilagyi in seiner eigentlichen Funktion als sportlicher Leiter bemüht, den Rechtshänder an den Klub binden zu können. Max hat sich frühzeitig für einen Wechsel im Sommer zu Gummersbach entschieden, Alex steht in konkreten Verhandlungen mit einem Bundesligisten. Den Namen will er nicht verraten. "Es wird sich in den nächsten vier Wochen entscheiden!"

Christian Pollak, Kronen Zeitung