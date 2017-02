Alarm bei WM: Lara Gut mit Helikopter geborgen

Die Bilder vom Sturz waren eigentlich nicht so erschreckend. Allerdings sagt dies über den Schweregrad einer Verletzung relativ wenig aus. Denn wie man aus dem Umfeld hört, befürchtet man einen Kreuzbandriss bei der großen Favoritin, die in der Super- Kombi als Abfahrtsdritte tolle Medaillenchancen gehabt hätte.

Lara Gut war bei der Kombi-Abfahrt noch toll in Schuss, dann kam die Verletzung Foto: AFP or licensors

Der Schweizer Damen- Cheftrainer Hans Flatscher sagte am frühen Freitagnachmittag: "Es geht ihr sehr schlecht, das Knie ist definitiv verletzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in der Abfahrt am Sonntag starten kann." Laras Vater Paul begleitete sie im Hubschrauber und stand ihr in diesen schlimmen Stunden bei.

Der Druck auf Lara ist vor und während dieser WM abartig - so ist sie auch nach der Bronzemedaille im Super- G bitter enttäuscht gewesen: "Ich hätte mir mehr erwartet und viele Fans wohl auch." Wurde sie jetzt zum Opfer dieses Drucks?