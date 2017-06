Alaba nähert sich dem Mannschaftstraining

Alaba stand in Fußballschuhen auf dem Trainingsplatz. Das volle Programm sollte er laut ÖFB- Angaben aber noch nicht mitmachen. Den Wiener plagten zuletzt die Folgen einer Ende April in der Liga erlittenen Kapselverletzung im linken Knie. Laut ÖFB- Teamchef Marcel Koller sei eine Zyste aufgesprungen. Dadurch habe sich Flüssigkeit im Gelenk angesammelt, die bei der Streckung für Probleme sorgt.

Wann Alaba voll in den Trainingsbetrieb einsteigen wird, ist noch offen, sein Einsatz im so wichtigen WM- Qualifikationsspiel am 11. Juni in Irland aber wahrscheinlicher geworden. Am Samstag haben die ÖFB- Spieler nach dem Frühstück frei, danach stehen in Stegersbach noch drei Trainings auf dem Programm. Die Einheit am Sonntagnachmittag (17.30 Uhr) ist auch für Fans geöffnet.