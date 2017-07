Ajax sagt nach Zusammenbruch von Nouri Testkick ab

Ajax Amsterdam wollte eigentlich am 11. Juli im Zuge der Saisonvorbereitung gegen das Amateurteam Rijnsburgse Boys aus der Provinz Südholland antreten. Zuvor hatte Ajax bereits sein für Montag vorgesehenes erstes öffentliches Training der Saison abgesagt.

Der 20- jährige Nouri hatte am Samstag im Testspiel gegen Bremen im Zillertal ein Herzkreislaufversagen erlitten. Er wurde in die Intensivstation eines Krankenhauses in Innsbruck gebracht, wo er am Sonntag noch in einem künstlichen Tiefschlaf gehalten wurde. Seine Situation sei am Abend "sehr stabil" gewesen, teilte der Klub weiter mit. Inzwischen brauche Nouri weniger Medikamente. Bereits in der Nacht zum Sonntag hieß es, Nouri befinde sich nicht mehr in Lebensgefahr.