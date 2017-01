Affenlaute im Stadion: Balotelli außer sich

Was im Stadion Armand Cesari vor 10.000 Zuschauern passiert sei, sei eine "wirkliche Schande". "Ich habe eine Frage an die Franzosen: Ist es normal, dass Bastia- Anhänger das gesamte Spiel über Affenlaute machen und 'Uh, uh' schreien und niemand von der Disziplinar- Kommission etwas sagt?", postete der 26- Jährige.

Balotelli fragte provokativ: "Ist also Rassismus in Frankreich legal? Oder nur in Bastia?" Fußball sei ein toller Sport, aber "solche Leute wie in Bastia machen ihn schrecklich", klagte der Mann, der als Sohn ghanaischer Einwanderer in Palermo auf Sizilien geboren wurde. Der OGC veröffentlichte die Klage Balotellis auf der Klub- Homepage. Einen Kommentar der Profiliga (LFP) gab es bislang nicht.