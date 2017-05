Admira- Eklat! Stadionverbot gegen Oliver Lederer

In der Sendung "Talk und Tore" auf Sky erzählte Lederer: "Ich war sehr überrascht und sehr enttäuscht. Ein Stadionverbot auszusprechen, das bedeutet sehr viel. In den letzten zehn Jahren wurden zwei Stadionverbote in der Südstadt ausgesprochen. Einer davon hat fast die Südstadt abgefackelt. Und der Zweite bin ich. Das überschreitet aus meiner Sicht eine Grenze. Man wird schauen ob man das lösen kann."

Hintergrund ist, dass Lederer gerne als Sky- Experte arbeiten möchte, aber sich mit der Admira nicht auf die Auflösung des bis 2018 laufenden Vertrags einigen konnte. Er würde nämlich laut eigenen Angaben bei einer Vertragsauflösung auf sämtliche Ansprüche bis Sommer 2018 verzichten.

"Fakt ist, dass das Angebot, den Vertrag von meiner Seite zu beenden, schriftlich dokumentiert ist. Das möchte ich betonen. Je länger Admira braucht, um das zu bestätigen, desto höhere Kosten entstehen. Ich bin für jeden Tag dankbar, wo wir früher auflösen", so Lederer.

Hier sehen Sie die Highlights von Admiras 3:2- Sieg gegen Rapid:

Video: SKY

"Was mich an der Situation unheimlich stört, die Admira ist sehr erfolgreich. Trainer Damir Buric hat es verstanden, der Admira ein neues Gesicht zu geben. Durch das Flyeralarm- Engagement hat die Admira zum ersten Mal die Möglichkeit bekommen, die Lizenz in erster Instanz zu bekommen. Es ist alles rosig. Und dann ist dieses Thema zwischen mir und dem Verein immer da und sorgt für negative Presse. Das möchte ich nicht", sagte Lederer.