Adi Hütter geht mit YB Bern einen neuen Weg

Die abgelaufene Saison lief für Adi Hütter und seine "Young Boys" durchaus erfolgreich. Vize- Meister hinter dem übermächtigen FC Basel, Viertelfinale im Cup und Gruppenpahse in der Europa League. In den Play- Offs zur Champions League war YB an Mönchengladbach gescheitert, nachdem eine Runde zuvor Schachtar Donezk ausgeschaltet werden konnte.

Trotzdem wirkte, wie der "Blick" berichtet, Hütter im vergangenen Herbst genervt von der Transferpolitik des Klubs. Denn die "Young Boys" machen mittlerweile ihrem Namen alle Ehre und setzten auf junge Talente. Auch um Geld zu sparen.

"Weg konsequent umsetzen"

Hütter, der Red Bull Salzburg 2015 zu Double führte, ist mittlerweile zu einem Anhänger dieses Weges geworden. Gegenüber dem "Blick" sagte der Voralberger: "Wenn man diesen Weg vorgibt, muss man das auch konsequent umsetzen. Das machen wir. Wir konnten die Lohnsumme senken und haben Talente geholt."

Im Kader stehen aber auch Routiniers, die den jungen Spielern helfen sollen. Der Vertrag mit dem 33- jährigen Stürmer Guillaume Hoarau, mit 18 Treffern bester Torschütze in Hütters Team, wurde beispielsweise verlängert. Innerhalb kurzer Zeit musste YB Bern mit Mvogo, Hadergjonaj und Zakaria drei Spieler in die deutsche Bundesliga ziehen lassen. Für den 47- jährigen Hütter können diese Wechsel auch ein Beispiel dafür sein, dass YB als Plattform genutzt werden kann.

Ziele will aber weder Hütter noch der Klub formulieren. "Wir wollen angreifen", zeigt sich Adi Hütter aber angriffslustig.