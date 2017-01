Adelboden- Sturzopfer Meier verließ Krankenhaus

Der am Samstag im ersten Durchgang des Weltcup- Riesentorlaufs in Adelboden schwer gestürzte Daniel Meier hat am Sonntag im Laufe des Tages das Krankenhaus in Interlaken verlassen dürfen. Mit seiner anwesenden Mutter begab sich der Vorarlberger auf die Heimreise. Er hat eine schwere Gehirnerschütterung erlitten und benötigt nun absolute Ruhe.