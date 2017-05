Abstiegskampf für Rapid- Coach "kein Thema"

Bei Rekordmeister Rapid stottert der Motor auch unter Goran Djuricin. Auf den glücklichen Aufstieg ins Cup- Finale folgte am Sonntag in der Bundesliga wieder ein Rückschlag. Das 2:3 bei der Admira (siehe Video oben) war die zweite Meisterschaftsniederlage nach dem Derby in Folge und das im dritten Ligaspiel unter dem interimistischen Nachfolger von Damir Canadi. Dem Abstiegskampf kann man so nicht enteilen.