Ab 19 Uhr live: Altach glaubt noch an EL- Einzug

Die Ausgangsposition könnte besser sein. Bundesligist SCR Altach glaubt vor dem Play- off- Rückspiel heute Abend (19 Uhr) bei Maccabi Tel Aviv aber trotz des 0:1 im Hinspiel fest an die Chance auf den erstmaligen Einzug in die Gruppenphase der Europa League. "Es ist das Spiel des Jahres für uns", betonte Trainer Klaus Schmidt. "Wir wollen in diese Gruppenphase." Mit sportkrone.at sind Sie natürlich live dabei!