6.200 Fans! Rapid siegt bei Vienna endlich wieder

Vor allem im ersten Durchgang brachte der gut gelaunte Rapid- Trainer Damir Canadi, der wie alle 6.200 in die Naturarena den herrlichen Fußball- Nachmittag genoss, eine starke Rapid- Formation beim "Rettungsspiel" für die insolvente Vienna auf den Platz.

Foto: GEPA pictures

Zwar hatte der Regionalliga- Spitzenklub die erste ganz dicke Gelegenheit, dann landete Rapid aber vier Treffer.

Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Die Tore erzielten Tamas Szanto (9., 76.), Maximilian Hofmann (44.) und Eren Keles (45.). Beim davor letzten Duell der beiden Vereine hatte die Vienna 2006 im ÖFB- Cup gesiegt.

Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Rapid: Selbstvertrauen getankt

Die zuletzt so krisengebeutelten Rapidler konnten damit durchaus etwas Selbstvertrauen tanken für die anstehenden Aufgaben. Am 1. und 5. April geht es jeweils gegen und in St. Pölten weiter - in der Liga sowie im Cup- Viertelfinale, über den noch das Europacup- Ticket gelöst werden könnte.

Foto: APA/Herbert P. Oczeret