50x2 Karten für die Handball- EM- Quali gewinnen!

Los geht es am 2. November gegen Finnland in der Arena Nova (Wr. Neustadt), vier Tage später trifft das ÖHB- Nationalteam auswärts auf Bosnien. Unser Team, u.a. mit den Stars der Deutschen Handballbundesliga Robert Weber, Raul Santos und Nikola Bilyk, hofft bereits in diesen ersten beiden Spielen den Grundstein für eine erfolgreiche EM- Qualifikation legen zu können.

Gewinnen Sie 50x2 Tickets für die EM- Qualifikation des österreichischen Handball- Nationalteams. Einfach Formular ausfüllen und vielleicht schon bald vor Ort mitfiebern!

Hier können Sie mitspielen:

Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 27. Oktober, 23.59 Uhr.