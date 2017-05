50.000 Euro Entschädigung für Michael Schumacher

Wegen Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte muss die deutsche Zeitschrift "Bunte" 50.000 Euro Entschädigung an Michael Schumacher zahlen. Die Pressekammer des Hamburger Landgerichts entschied am Freitag außerdem, dass die Illustrierte die Prozesskosten zu 65 Prozent und die Abmahnkosten in Höhe von 950 Euro tragen muss.