"47 Fehler? So gewinnt man gegen keinen Gegner!"

Viertelfinale in Brisbane, Viertelfinale in Sydney. Eigentlich keine schlechte Bilanz vor dem ersten Grand Slam des Jahres, aber Thiem hat als Nummer acht der Welt höhere Ansprüche...

In Brisbane hat er phasenweise gut gespielt, in Sydney präsentierte sich Thiem nicht in Topform. Nach einem kämpferischen Kraftakt setzte er sich im Achtelfinale gegen Gastao Elias (Portugal) mit 6:7, 6:3, 7:5 durch, immer wieder musste er dabei seinen eigenen Fehlern hinterherlaufen. Coach Günter Bresnik: "Dominic könnte sich das Leben um einiges leichter machen, aber es sind leider noch zu viele Aussetzer dabei."

Im Viertelfinale legte er einen soliden Start hin, beim Stand von 6:3 und 3:3 (nach 0:3) ging ihm die Kraft aus. "Mir unerklärlich", rätselt Bresnik, "weil Dominic eigentlich immer viel geschlafen hat." Nachsatz: "Er hat gegen Evans 47 unerzwungene Fehler gemacht, mit so einer Ausbeute kann man gegen keinen Gegner gewinnen."

Am Freitag fliegt das Thiem- Team nach Melbourne weiter, der Feinschliff für die Australian Open beginnt. Thiem: "Ich arbeite weiter an meiner Form."

Peter Moizi, Kronen Zeitung