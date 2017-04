400 Polizisten bei Vienna City Marathon im Einsatz

Es besteht - angesichts der jüngsten Terroranschläge in mehreren Städten Europas - eine erhöhte Gefährdungslage, "es liegen aber keine konkrete Hinweise in diese Richtung vor", so Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Zum Teil patrouillieren die Beamten auch in Zivil. Besonderes Augenmerk wird dem Start- bzw. Zielgelände gewidmet, wo (wie bei anderen Großveranstaltungen) auch Hundestaffeln zum Einsatz kommen. Die Polizei wird entlang der Stecke sichtbar sein, heißt es. Verdächtige Wahrnehmungen sollen sofort gemeldet werden.

Start um 8:58 Uhr für Elite

Das Elitefeld über die 42,195 Kilometer wird am Sonntag um 8.58 Uhr von der Reichsbrücke aus ins Rennen geschickt, gegenüber den vergangenen Jahren gab es eine leichte Streckenadaptierung. Statt über die mit kleinen Steigungen und Wellen versehene Schüttelstraße wird von Kilometer 35 bis 38 von der Lusthausstraße vollkommen flach über die Rustenschacherallee, Sportklubstraße und Vivariumstraße auf die Franzensbrücke gelaufen. Das Ziel ist wieder beim Burgtheater.

