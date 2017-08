40- Mio- Mann Paulinho: Keiner will sein Trikot

Schlappe 40 Millionen Euro überwiesen die Katalanen nach China an Guangzhou Evergrande um sich die Dienste des Mittelfeldkämpfers Paulinho zu sichern. Bereits die Verpflichtung an sich warf bei den Barca- Anhängern Fragen auf, schließlich war der Brasilianer schon bei seiner ersten Europa- Station, den Tottenham Hotspur gescheitert.

Foto: AFP

Am Donnerstag wurde der Teamspieler Brasiliens in Barcelona präsentiert. Normalerweise der Startschuss für die Fans sich ein Trikot des neuen Mannes zu sichern. Aber nicht in diesem Fall. Auch wenn die Ablösesumme von 40 Millionen einen Hochkaräter verspricht, lassen die Fans sein Trikot links liegen.

Fanshops verzichten auf Paulinho

Wie "Goal" berichtet, dominiert logischerweise bei den verkauften Barca- Trikots. Aber auch Luis Suarez und Andres Iniesta sind gefragt. Auf das Trikot mit der 15 und Paulinho verzichten die Fanshops komplett.

Dank der Social- Media- Plattform "Twitter" ist wenigstens ein Bild von einem Fan aufgetaucht, der stolz sein Paulinho- Dress präsentiert.