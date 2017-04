4:2! Cristiano Ronaldo schießt Real ins Halbfinale

Real Madrid hat die Hürde Bayern München überwunden und die Chance auf die Titelverteidigung in der Champions League gewahrt. Mit einem 4:2 nach Verlängerung schaffte Spaniens Rekordmeister nach dem 2:1 in München den Aufstieg ins Halbfinale. Cristiano Ronaldo traf in der 105. und 109. Minute entscheidend. Portugals Superstar hält nun bei 100 Toren in der Königsklasse.