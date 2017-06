30.000 Pfund Strafe für Ex- Sunderland- Coach Moyes

Die beiden hatten sich zwar danach ausgesprochen und die Angelegenheit als erledigt angesehen, die FA begründete die Geldstrafe aber damit, dass Moyes das Spiel in Misskredit gebracht habe. Am 22. Mai ist Moyes als Sunderland- Trainer zurückgetreten, nachdem er sein Team in der Premier League bei lediglich sechs Siegen auf den letzten Platz und damit in den Abstieg geführt hatte.

Redaktion krone Sport