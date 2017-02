"3. Sieg in Serie!" Kurzeinsatz für Rookie Pöltl

Mit einem 112:106 gegen die Portland Trail Blazers haben die Toronto Raptors in der Nacht auf Montag (MEZ) den dritten Sieg in Serie und den 35. in der laufenden NBA- Saison gefeiert. Der 21- jährige Wiener Jakob Pöltl kam zu einem Kurzeinsatz über knapp sechs Minuten. Er bilanzierte mit einem Offensiv- Rebound.