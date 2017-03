3:1 gegen Schweden! U17 weiter unbesiegt

Österreichs U17- Nationalteam hat am Samstag den nächsten Schritt auf dem Weg zur EM gemacht. Die Auswahl von Teamchef Hermann Stadler besiegte im zweiten Spiel der Qualifikations- Eliterunde Schweden in Rohrbach an der Lafnitz mit 3:1 und hält genauso wie Frankreich in der Gruppe 6 bei vier Zählern und einem Torverhältnis von 4:2. Gegen die Franzosen hatte es zum Auftakt ein 1:1 gegeben.