3:0! Bayern spaziert gegen Schalke ins Halbfinale

Gladbach zum bereits 11. Mal im Cup- Halbfinale

behielten beim Hamburger SV hauchdünn mit 2:1 die Oberhand. Spielentscheidend waren zwei Elfertore von Lars Stindl (53.) und Raffael (61.). Hamburgs Anschlusstor von Bobby Wood in der Nachspielzeit kam zu spät. ÖFB- Teamstürmer Michael Gregoritsch kam im Gegensatz zur 0: 8- Demütigung am Samstag bei Bayern München nicht zum Zug, saß bei den Verlierern nur auf der Bank.

Seine Mannschaft zeigte trotz des Ausscheidens eine Reaktion, blieb am Ende aber unbelohnt. In der Liga hatten die Gladbacher beim 0:0 im direkten Duell vor viereinhalb Monaten noch zwei Strafstöße durch Andre Hahn und Stindl vergeben. Da es dieses Mal vom Punkt besser klappte, stehen sie zum elften Mal in der Klubgeschichte in der Vorschlussrunde.

Schalke bei den Bayern letztlich chancenlos

Beim Duell Bayern gegen Schalke waren die Gäste in München im Gegensatz zu 2011, als sie die Bayern auf dem Weg zu ihrem letzten Cup- Titel eliminiert hatten, weit von einem Sieg entfernt. Bei den Hausherren war nach den jüngsten Kanter- Heimsiegen gegen Arsenal in der Champions League (5:1) und den Hamburger SV in der Liga (8:0) von Überheblichkeit keine Spur.

Sie lieferten eine perfekte erste Hälfte ab und machten früh alles klar. Überragend war dabei einmal mehr Robert Lewandowski, der schon in der 3. Minute nach Ribery- Vorarbeit traf. Das 2:0 leitete der Pole mit einer Idealflanke auf den Kopf von Thiago (16.) ein. Das 3:0 (29.) machte er dann nach neuerlicher Ribery- Vorarbeit wieder selbst.

Lewandowski schafft 30. Pflichtspiel- Treffer der Saison

Der 28- Jährige feierte damit ein Jubiläum, hält er nun doch bei 30 Pflichtspiel- Toren (in 34 Partien) in der laufenden Saison. Durch den klaren Vorsprung konnte es die Truppe von Coach Carlo Ancelotti nach der Pause geruhsamer angehen. In der 77. Minute schwächten sich die Schalke mit einer Gelb- Roten- Karte von Bayern- Leihspieler Holger Badstuber auch noch selbst.

Ergebnisse im DFB- C up- Viertelfinale:

Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach 1:2

Bayern München - Schalke 04 3:0