29 Tote, 166 Verletzte bei Terror in Istanbul

Bei Anschlägen in der türkischen Metropole Istanbul sind am Samstagabend mindestens 29 Menschen getötet worden. 166 Menschen wurden verletzt, als zunächst vor dem Besiktas- Fußballstadion eine Autobombe hochging und sich nur Sekunden später in einem Park in der Nähe ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengte. Diese Zahlen bestätigte in der Nacht auf Sonntag Innenminister Süleyman Soylu, der bekannt gab, dass bereits zehn Verdächtige festgenommen worden seien.