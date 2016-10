2:3- Pleite! Unser Team in Serbien wie Hühnerhaufen

Die Serben hatten für ihre Gegenstöße viel Raum, den Aleks Mitrovic in der ersten Spielhälfte jeweils nach Vorarbeit von Dusan Tadic zu zwei Treffern nützte (6., 23.). Österreich konnte durch Marcel Sabitzer (15.) und Marc Janko (62.) zweimal den Rückstand aufholen, doch Tadic schoss die Serben in der 74. Minute noch zum Sieg.

Der Southampton- Legionär hat damit bei allen acht serbischen Treffern in der laufenden Qualifikation seine Beine im Spiel gehabt (drei Tore, fünf Torvorlagen) und war hauptverantwortlich dafür, dass zwei Erfolgsserien der Koller- Truppe endeten. Es war die erste Pleite nach zuletzt 13 Qualifikationsspielen ohne Niederlage und die erste Auswärtsniederlage seit 11. Oktober 2013 (1:2 in Schweden) bzw. acht Auswärtssiegen in Folge. Damit steht Österreich im nächsten Spiel am 12. November in Wien gegen Irland schon unter Druck, will man nicht vorzeitig den Anschluss verlieren.

Enttäuschung pur bei Marko Arnautovic

Fürchterlicher Patzer führt zum 0: 1- Rückstand Österreichs

Koller nahm gegenüber dem Wales- Spiel notgedrungen eine Umstellung vor. Anstelle von Robert Almer, der wegen einer Wadenblessur nicht rechtzeitig fit wurde, stand Ramazan Özcan im Tor. Damit waren sowohl bei den Serben als auch im ÖFB- Team ausschließlich Legionäre in der Startelf. Özcan musste schon nach dem ersten Torschuss hinter sich greifen, der Leverkusen- Torhüter war beim Gegentor allerdings machtlos, die Verteidigung sah in der 6. Minute dagegen sehr schlecht aus. Tadic kam plötzlich frei zum Ball und setzte den mitgelaufenen - und freien - Aleks Mitrovic ein, der sicher zum 1:0 einschoss.

Sabitzer gleicht aus, aber Serben bestrafen nächsten Fehler

Die Österreicher gingen danach schnell in die Offensive über. Marko Arnautovic, gegen Wales zweifacher Torschütze, verzog nach einem Solo noch weit (9.), die zweite Chance brachte aber den Ausgleich. Einen Pass von Florian Klein in die Tiefe servierte Stefan Mitrovic direkt Sabitzer, der trocken zum 1:1 traf. Nach einem Janko- Kopfball in aussichtsreicher Position (21.) patzte die Koller- Truppe aber ein zweites Mal haarsträubend in der Defensive. Nach einem Baumgartlinger- Fehler flankte Tadic auf A. Mitrovic, der die Serben aus rund acht Metern per Kopf neuerlich in Führung brachte (23.).

In der flotten Partie mit aussichtsreichen Offensivaktionen auf beiden Seiten vergaben vor der Pause Sabitzer (25.) und Arnautovic (41.) gute Chancen für die Gäste, Özcan konnte sich bei zwei serbischen Großchancen (28., 45.+1) auszeichnen.

Abseitstor bringt ÖFB- Elf zurück, Tadic schießt Serben zum Sieg

Nach der Pause hatten die Österreicher zunächst das Glück auf ihrer Seite. Janko verwertete einen Abpraller von Arnautovic, der davor allerdings im Abseits gestanden war, zum 2:2. Doch zum Sieg sollte es nicht reichen, weil kurz vor Beginn der Schlussviertelstunde die rot- weiß- rote Abwehr einmal mehr nicht im Bilde war. Die österreichische Schlussoffensive blieb ohne Erfolg. Die größte Chance zum dritten Ausgleich hatte der starke Arnautovic, dessen Schuss aber das Ziel weit verfehlte (81.).

Janko bereits viertbester ÖFB- Torschütze

Detail am Rande: Auch wenn es Janko nach der Niederlage kaum trösten wird können, mit seinem Tor gegen Serbien schwang sich der Basel- Stürmer zum viertbesten ÖFB- Torschützen der Geschichte auf. Mit 28 Länderspiel- Treffern zog der 33- Jährige mit Erich Hof gleich. Spitzenreiter der ewigen ÖFB- Torschützenliste ist Toni Polster mit 44 Toren gefolgt von Hans Krankl mit 34.

Das Ergebnis:

Serbien - Österreich 3:2 (2:1)

Belgrad, Stadion Rajko Mitic, 20.000, SR Jonas Eriksson (SWE)

Torfolge: 1:0 (6.) A. Mitrovic, 1:1 (15.) Sabitzer, 2:1 (23.) A. Mitrovic, 2:2 (62.) Janko, 3:2 (74.) Tadic

Gelbe Karten: Tadic, Milivojevic, Kolarov bzw. Baumgartlinger, Ilsanker

Serbien: Stojkovic - Ivanovic, S. Mitrovic, Nastasic - Rukavina (90. N. Maksimovic), Milivojevic, Fejsa, Kolarov - Tadic, A. Mitrovic (77. Gudelj), Kostic (66. Katai)

Österreich: Özcan - Klein, Dragovic (71. Prödl), Hinteregger, Wimmer - Baumgartlinger (58. Ilsanker), Alaba - Sabitzer, Junuzovic (63. Schöpf), Arnautovic - Janko