2:1! Arsenal ringt Nachzügler Middlesbrough nieder

Mit einem 2:1- Arbeitssieg in Middlesbrough hat Arsenal am Montagabend seine Chancen auf ein Champions- League- Ticket gewahrt. Der Siegtreffer beim schwer abstiegsgefährdeten Vorletzten ging in der 71. Minute auf das Konto von Mesut Özil. Zuvor hatte Middlesbroughs Alvaro Negredo (50.) die erstmalige Arsenal- Führung durch Alexis Sanchez (42.) ausgeglichen.