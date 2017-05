2:0 gegen Schalke! Freiburg voll auf Europa- Kurs

Für den "Österreicher- Club" Schalke 04 geht es in den letzten zwei Runden der deutschen Bundesliga wohl um nichts mehr. Nach dem 0:2 in Freiburg am Sonntag sind die Chancen, auf einen Europa- League- Platz vorzustoßen, minimal. Der SC Freiburg hingegen ist auf bestem Weg ins europäische Geschäft. Im Abstiegskampf weiter bangen müssen der HSV und Mainz 05 nach einem 0:0 im direkten Duell.