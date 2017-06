1860 München spielt jetzt Amateurfußball

Der TSV 1860 München spielt in der neuen Saison in der Fußball- Regionalliga Bayern. Wie der Bayerische Fußball- Verband und der ehemalige Zweitligist am Freitag mitteilten, wurde den "Löwen" die Zulassung für die höchste Spielklasse im Amateurfußball erteilt. (Im Video oben die Randale nach der gescheiterten Relegation.)