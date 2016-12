13. Sieg in Serie! Chelsea weiter makellos

Dank des 13. Siegs in Serie bleibt Chelsea unangefochten an der Tabellenspitze der Premier League. Die Londoner gewannen am Samstag zuhause gegen Stoke mit 4:2 und liegen mit 49 Punkten vorne. Bei Stoke fehlte ÖFB- Star Marko Arnautovic wegen einer Rotsperre.