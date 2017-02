10 (!) Stürmer im Kader: Was passiert mit Oberlin?

Jonathan Soriano, Munas Dabbur, Hee Chan Hwang, Fredrik Gulbrandsen, Smail Prevljak, Takumi Minamino, Samuel Tetteh, Mergim Berisha, Wanderson und Dimitri Oberlin: Salzburg könnte die halbe Liga mit konkurrenzfähigen Stürmer- Paaren ausstatten. Beim Meister werden aus dem zehnköpfigen Angreifer- Pool im 4- 4-2 für die Startelf freilich nur zwei benötigt. Was passiert dann mit dem Rest?

Altach schwächen

Diese Frage ist vor allem bei Oberlin berechtigt! In der Sommervorbereitung hatte sich Trainer Oscar hinter Soriano, Dabbur und Gulbrandsen für Hwang als Angreifer Nummer vier entschieden und gegen den Schweizer. Der 19- jährige Oberlin wurde an Altach verliehen, nun an die Salzach zurückgeholt. Ob sich der zweitbeste Liga- Torschütze dank seiner neun Treffer ins Herz von Oscar geschossen hat? Mehr deutet darauf hin, dass die Bullen mit der vorzeitigen Heimholung Leader Altach direkt schwächen wollen.

Irre Konkurrenz für Oberlin

Immerhin gab Soriano mit Hwang ein brandgefährliches Gespann ab. Auch das Duo Dabbur/Gulbrandsen funktionierte national wie international. Mit Wanderson steht nun zudem der Wunschspieler des Trainers wieder zur Verfügung. Gar nicht zu sprechen von Minamino, der gemeinsam mit Soriano (je 6 Tore) bester Schütze im Team ist. Einfach wird's für Oberlin nicht.

Valentin Snobe, Kronen Zeitung