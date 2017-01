10 Millionen Euro! Upamecano fix zu RB Leipzig

Jetzt ist es also doch passiert! Dayot Upamecano, der 18- jährige Defensiv- Jungstar von Red Bull Salzburg, wechselt fix zu RB Leipzig in die deutsche Bundesliga. Es ist bereits der vierte Spieler in jüngster Zeit, der von den Salzburger "Bullen" im Konzern zu RB Leipzig wechselt. Was Sportchef Christoph Freund vor wenigen Tagen noch zu dem Thema sagte, sehen Sie oben im Video!