1:4! Österreich läuft gegen Deutsche in Debakel

Zum Härtetest für die Play- off- Partien im November war das Heimspiel gegen das laut Teamchef Werner Gregoritsch "stärkste Team Europas" erklärt worden. Am Ende stand eine deutliche Niederlage zu Buche, das Ehrentor gelang Real Madrids Philipp Lienhart in der 86. Minute. Die in der Qualifikation makellosen Deutschen profitierten vor allem in der zweiten Spielhälfte von Österreichs Fehlern. Im U21- Bereich war es im zehnten Duell der neunte deutsche Sieg, nur einmal vor 33 Jahren schaffte Österreich ein Remis.

Nominell bestmögliche Startelf in Rot- Weiß- Rot

Gregoritsch bot vor 1570 Zuschauern in der NV Arena seine aktuell stärkste Formation auf, mit dabei war auch der am Wochenende noch beim A- Team weilende Valentino Lazaro. Der Salzburg- Profi begann als Rechtsverteidiger und war von Beginn an gefordert. Die an mehreren Positionen veränderten Deutschen setzten den Hausherren mit ihrem Pressing von Start weg zu.

Nach elf Minuten münzte die Elf von Trainer Stefan Kuntz ihren spielerischen Vorteil auch in ein Tor um. Kapitän Maximilian Arnold zog aus über 30 Metern sehenswert ab, via Lattenunterkante landete der Ball im Netz. Die Österreicher waren auch danach in erster Linie beschäftigt, die deutschen Kombinationen einzudämmen. Kurz vor der Pause ergab sich für Kevin Friesenbichler aber die große Möglichkeit auf den Ausgleich: Allein vor Deutschlands Schlussmann Jannik Huth schoss der Austria- Stürmer diesen aber an.

Lazaro nach der Pause offensiver im Einsatz

Lazaro wechselte nach der Pause nach vorne. Der neue Elan der Österreicher wurde aber schnell eingedämmt. Bachmann ließ einen Schuss von Manchester Citys Leroy Sane nach vorne abprallen, Levin Öztunali schloss ab (52.). Davie Selke legte kurz darauf nach einem Fehlpass des eingewechselten Andreas Gruber den dritten deutschen Treffer nach (58.). Janik Haberer war dann noch per Foul- Elfmeter (78.) erfolgreich. Die Österreicher kamen immerhin zum Ehrentreffer: Lienhart stieg nach einem Lazaro- Eckball hoch und verlängerte per Kopf ins lange Eck.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Gregoritsch: "Es war heute ein Klassenunterschied"

Teamchef Gregoritsch zeigte sich nach dem Spiel etwas ernüchtert: "Wenn einige Spieler bei uns fehlen, die den Qualitätsunterschied ausmachen, wird es schwierig. Deutschland hat eine sehr gute Mannschaft. Sie waren von Tempo und der Passqualität her besser. Die Schlüsselszene war die Chance zum möglichen 1:1, dann wäre es vielleicht besser gelaufen. Wir haben ihnen dann auch das Toreschießen zu leicht gemacht. Es war heute ein Klassenunterschied."

Als mögliche Gegner im Play- off warten Norwegen, Serbien und Spanien auf Österreich. "Es ist gegen jeden schwer, Spanien müsste es nicht gerade sein", meinte Teamchef Gregoritsch. Die Iberer landeten in ihrer Gruppe mit sieben Siegen in zehn Spielen hinter Schweden. Serbien blieb hinter Italien, die Norweger hinter England.

Das Ergebnis:

Österreich - Deutschland 1:4 (0:1)

St. Pölten, 1570 Zuschauer

Tore: Lienhart (86.) bzw. Arnold (12.), Öztunali (52.), Selke (58.), Haberer (78./Foulelfmeter)

Österreich: Bachmann - Lazaro, Schoissengeyr, Lienhart, Martschinko - Jäger - Murg (64. Kvasina), Wydra, Laimer, Grillitsch (46. Gruber) - Friesenbichler (58. Dovedan)