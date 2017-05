1:2- Pleite! Horn muss absteigen

Der SV Horn muss nach nur einem Jahr in der Sky Go Erste Liga in die Regionalliga Ost absteigen, der FAC spielt dagegen auch in der kommenden Saison in zweithöchsten heimischen Fußball- Liga. Die Floridsdorfer feierten in der letzten Runde am Freitagabend einen 3:1- (2:0)- Sieg über Kapfenberg, während Horn eine 1:2- (0:0)- Heimniederlage gegen Bundesliga- Aufsteiger LASK kassierte.