1:2- Pleite! Austria patzt gegen St. Pölten

Die Wiener Austria hat das zweite Spiel in Folge verloren. Drei Tage nach der Europa- League- Niederlage gegen Viktoria Pilsen unterlagen die "Veilchen" am Sonntag in der Bundesliga beim SKN St. Pölten mit 1:2 (0:0). Durch den Sieg gab St. Pölten die Rote Laterne wieder an Mattersburg ab, die Austria ist Vierter.

Foto: GEPA

Daniel Schütz (48.) und der eingewechselte Alhassane Keita (89.) hatten die Hausherren bis zum Ablauf der regulären Spielzeit 2:0 in Führung geschossen. Nach einem Foul von Michael Huber im Strafraum bekam die Austria in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter zugesprochen, den Raphael Holzhauser (93.) sicher verwandelte.

Die erste Hälfte gehörte klar den Gästen, die mit fünf Neuen im Vergleich zum Europa- League- Spiel in Pilsen begannen. Die Wiener waren in allen Belangen überlegen, kamen aber nicht häufig genug zum Abschluss. Holzhauser mit Distanzschüssen (3., 37.) und Alexander Grünwald (7.) per Direktabnahme hatten die besten Gelegenheiten. St. Pölten fand bis auf einen unplatzierten Ambichl- Schuss (17.) offensiv praktisch nicht statt.

St. Pölten erst in der zweiten Hälfte gefährlich

Nicht viel Zeit war nach dem Wiederanpfiff vergangen, als die violette Defensive die Niederösterreicher zur Führung einlud. Petar Filipovic schoss Thomas Salamon an, Michael Ambichl trug den Ball unbedrängt nach vorne und fand in der Mitte Schütz, der Osman Hadzikic aus zehn Metern mit einem flachen Schuss überwand.

Foto: GEPA

Mit der Führung im Rücken wirkte St. Pölten selbstsicherer und traute sich mehr zu. So entwickelten die "Wölfe" auch mehr Gefahr im Spiel nach vorne. Die Austria wurde durch Ismail Tajouri (54.) bei SKN- Torhüter Thomas Vollnhofer vorstellig. Trainer Thorsten Fink wechselte in der 61. Minute Lucas Venuto und Olarenwaju Kayode ein, doch auch diese Maßnahme vermochte dem Spiel seiner Mannschaft nicht die nötigen Impulse zu geben. Typisch für die Austria: Grünwald (70.) probierte es wie schon einige Kollegen davor aus der Ferne.

Turbulente Schlussphase

Eher zufällig kam Kayode in der 75. Minute im Strafraum an den Ball, der Nigerianer scheiterte aber an Vollnhofer, der auch gegen Grünwald (78.) erneut zur Stelle war. Auf der Gegenseite traf Keita (82.) den Ball nicht voll. Daniel Segovia kam im Strafraum zu Fall, der Elfmeterpfiff blieb aus.

Turbulent wurde die Schlussphase: Zunächst ließ Kapitän Grünwald die große Chance auf den Ausgleich verstreichen, im Gegenzug stellte Keita nach einem Assist des nach monatelanger Verletzungspause wieder fitten Christopher Drazan aus nächster Nähe auf 2:0. Holzhauser sorgte knapp drei Minuten später für das Endergebnis, das für die Austria jedoch zu wenig war.

Bundesliga, 19. Runde:

SKN St. Pölten - FK Austria Wien 2:1 (0:0)

St. Pölten, NV Arena, 2.404, SR Muckenhammer

Tore: 1:0 (48.) Schütz, 2:0 (89.) Keita, 2:1 (90.+3) Holzhauser (Elfmeter)

St. Pölten: Vollnhofer - Stec, Huber, Petrovic, Pirvulescu - Perchtold (90.+1 Mader) - Brandl (66. Drazan), Ambichl, Thürauer (75. Keita), Schütz - Segovia

Austria: Hadzikic - Larsen, Rotpuller (61. Venuto), Filipovic, Salamon (86. Kvasina) - Windbichler, Holzhauser - Tajouri, Grünwald, Pires (61. Kayode) - Friesenbichler

Gelbe Karten: Brandl, Huber, Perchtold, Ambichl bzw. Salamon

Rote Karte: Huber (90.+2)