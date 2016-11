1:2! Austria verspielt Führung gegen Astra Giurgiu

Extrem bitter! Die Wiener Austria hat mit einem Selbstfaller der Extraklasse die Chance vergeben, vorzeitig die K.- o.- Phase der Europa League zu erreichen. Gegen Astra Giurgiu lange Zeit dominant und durch Lukas Rotpuller (57.) mit 1:0 in Führung, kassierten die Hausherren im Happel- Stadion in Unterzahl (ab 65.) noch zwei späte Treffer (57., 88./Elfer) und müssen das letzte Spiel in Pilsen (8. Dezember) gewinnen.