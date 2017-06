1:1 gegen Irland! Spätes Gegentor schockt ÖFB- Team

Das ÖFB- Team begann druckvoll. Vor allem Solospitze Guido Burgstaller stellte sich in der ersten Viertelstunde immer wieder dem Zweikampf mit den irischen Verteidigern. In der Offensive fehlte es den Österreichern aber an Durchschlagskraft. In der Defensive blieb die Elf von Marcel Koller kompakt. Den Iren gelang nicht viel, einzig Jonathan Walters (23.) vergab eine Riesenmöglichkeit für die Gastgeber.

Genialer Eckball- Trick

Es dauerte schließlich bis zur 31. Minute, dann durfte das ÖFB- Team erstmals jubeln. Nach einem flach gespielten Eckball von David Alaba, stand Martin Hinteregger goldrichtig und erzielte die 1:0- Führung. Sebastian Prödl und Aleksandar Dragovic ließen den Ball zuvor schön durchziehen, so dass Hinteregger lauernd den irischen Goalie Darren Randolph perfekt bezwingen konnte.

Foto: APA/ROBERT JAEGER

Auch nach Seitenwechsel starteten David Alaba und Co. wie die Feuerwehr. Zuerst schupfte der Bayern- Star (48.) nach einem schönen Passspiel mit Florian Kainz den Ball am Tor vorbei. Danach brachte Lazaro (49.) die Kugel erneut in den Sechzehner, der Schuss von Zlatko Junuzovic wurde allerdings von einem Verteidiger abgeblockt.

Schock am Ende

Hinteregger probierte es in der 51. nochmal, hob den Ball aber zu weit über das Tor. Danach wurden die Iren immer gefährlicher. Daryl Murphy (56.) schob den Ball links am Tor vorbei. Ein Distanzschuss von James McClean (64.) verfehlte ebenfalls.

Foto: APA/ROBERT JAEGER

Danach folgten noch weitere brenzlige Situationen. Stefan Lainer (73.) verschuldete fast ein Eigentor, aber zum Glück war Heinz Lindner zur Stelle. Wenige Minuten später rettete der Verteidiger jedoch auf der Linie, als der ÖFB- Torwart zu unentschlossen reagierte. Und in der 85. Minute war es dann so weit, Jonathan Walters erzielte den Ausgleich für Irland.