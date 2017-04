0:2! Nach Gerald verliert auch Jürgen Melzer

Der erhoffte Aufstieg ins Weltgruppen- Play- off im Herbst ist damit in Weite Ferne gerückt. Das ÖTV- Team muss alle drei verbleibenden Matches am Samstag (Doppel) und Sonntag (zwei Einzel) gewinnen, um die Niederlage noch zu verhindern.

Im Falle einer Niederlage trifft Österreich vom 15. bis 17. September im ersten von zwei möglichen Play- off- Spielen der Europa- Afrika- Zone I gegen den Abstieg zu Hause auf Rumänien.