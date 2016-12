Zehnte Saison- Niederlage für Toronto in NBA

Beide Teams waren zum zweiten Mal binnen 24 Stunden angetreten. Die Suns holten mit einem 34:22 im dritten Viertel den letztlich entscheidenden Vorsprung heraus. Eric Bledsoe (22) war der erfolgreichste Scorer der Sieger, DeMar DeRozan und Kyle Lowry schrieben mit je 24 Punkten für Toronto an. In der Nacht auf Montag treten die Raptors im vorletzten von aktuell sechs Auswärtsspielen in Serie bei den Los Angeles Lakers an.

Titelverteidiger Cleveland Cavaliers wies die Boston Celtics mit 124:118 in die Schranken. Die Memphis Grizzlies deklassierten Oklahoma City Thunder 114:80.