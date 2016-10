Wiesberger in Shanghai auf Endrang 35

Österreichs Top- Golfer Bernd Wiesberger hat sich am Sonntag mit einer 71er- Schlussrunde im mit 9,5 Mio. Dollar dotierten WGC- Turnier in Shanghai um zwei Positionen auf den 35. Endrang verbessert. Damit ging die Serie an Top- Ten- Platzierungen des Burgenländers zu Ende, er kassierte ein Preisgeld von 60.686 Euro. Ex aequo mit ihm platzierte sich u.a. der Weltranglisten- Zweite Dustin Johnson (USA).