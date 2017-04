Wiesberger auf Rang 23 - Henley siegt in Houston

Der US- Amerikaner Russell Henley hat am Sonntag mit einer starken 65er- Schlussrunde das PGA- Turnier in Houston mit drei Schlägen vor dem davor vorangelegenen Südkoreaner Kang Sung- hoon gewonnen. Einen weiteren Schlag dahinter teilten sich die US- Amerikaner Luke List und Rickie Fowler Rang drei. Der Burgenländer Bernd Wiesberger schloss den Event mit einer 70 ab und wurde geteilter 23.