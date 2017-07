Weltmeister Sagan für brutale Attacke bestraft

Der Slowake Sagan, der für das deutsche Team Bora- hansgrohe antritt, gilt als einer der Stars dieser Tour de France. Kurz vor dem Ziel der vierten Etappe in Vittel (Frankreich), drängte Sagan den Briten Mark Cavendish mit dem Ellenbogen in die Absperrung. Die Jury hatte Sagan zunächst mit einer Zeitstrafe von 30 Sekunden in der Gesamtwertung belegt, später aber ihr Urteil verschärft.

Am Montag hatte der 27- jährige Slowake Sagan noch die dritte Etappe gewonnen. Gerade einmal 24 Stunden später war für den amtierenden Weltmeister die Tour de France nach seinem Ausraster beendet.

Kritik an Sagan

Auch der Sportdirektor von Mark Cavendish, Rolf Aldag, forderte gleich nach dem Rennen den Ausschluss Sagans. Der deutsche Andre Greipel war ebenso verärgert über die Attacke: "Nur weil er das Weltmeister- Trikot anhat, kann er sich nicht alles erlauben", schimpfte der Sprinter.

Nach dem Zieleinlauf fuhr Sagan zum Teambus von Cavendish. "Ich wollte mich entschuldigen. Ich konnte ihm nicht mehr ausweichen", schilderte der Weltmeister seine Sicht der Dinge.

Für Mark Cavendish dürfte die Tour ebenfalls beendet sein. Er wurde mit einer Schulterverletzung in ein Spital eingeliefert. Zudem erlitt er Blessuren an Rücken und Armen.