Wels und Kapfenberg stellen im Semifinale auf 2:1

WBC Wels und die bulls Kapfenberg sind am Donnerstag in der Halbfinal- Serie der Basketball- Bundesliga jeweils mit 2:1 in Führung gegangen. Die Oberösterreicher feierten gegen die Gunners Oberwart einen 63:57- (37:34)- Heimsieg, die Steirer setzten sich ebenfalls vor eigenem Publikum gegen die Swans Gmunden mit 81:68 (41:28) durch. Beide Teams könnten am Sonntag neuerlich vor ihren Heimfans das 3:1 in der "best of five"- Serie und damit den Final- Einzug perfekt machen.