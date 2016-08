Weißhaidinger stark - "jetzt bin ich Weltklasse!"

"Jetzt bin ich Weltklasse", lautete die erste Reaktion von Weißhaidinger, der gleich bei seinem Diamond- League- Debüt auf dem Podest landete und damit für ein Novum sorgte. Vor dem 24- Jährigen war dies bei den Männern noch keinem Österreicher gelungen. Weißhaidingers nächste Diamond- League- Starts sind am 3. September beim ISTAF in Berlin und am 9. September beim Saison- Finale in Brüssel.

Der Schützling von ÖLV- Erfolgscoach Gregor Högler ließ in Lausanne gleich mehrere Diskus- Stars hinter sich. Der dreifache Weltmeister Robert Harting aus Deutschland, 2012 Olympiasieger in London, wurde mit 63,12 m Vierter, der Olympia- Dritte Daniel Jasinski eineinhalb Wochen nach dem größten Erfolg seiner Karriere nur Neunter (60,79). Der Olympia- Zweite und Weltmeister Piotr Malachowski aus Polen belegte mit 62,46 Metern Platz sechs. Der deutsche Olympiasieger Christoph Harting war in der Schweiz nicht am Start.