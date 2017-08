Weißhaidinger in Berlin auf Rang sieben

Für Weißhaidinger war es das zweite Meeting nach seinem neunten Platz bei der WM in London und einer zweiwöchigen in England eingefangenen Magen- Darm- Erkrankung, die ihn fünf Kilo kostete. Auch Training war nur reduziert möglich. Am Freitag hatte er bei den Köstritzer Werfertagen mit 63,52 gewonnen. Für das Diamond- League- Finale am 1. September in Brüssel ist der 25- Jährige als Neunter der Zwischenwertung erster Ersatzmann.

Weltbestzeit für Semenya

800- Meter- Weltmeisterin Caster Semenya gewann in Berlin vor 42.500 Zuschauern die selten gelaufenen 600 m in der Weltbestzeit von 1:21,77 Minuten. Die Südafrikanerin verbesserte die 20 Jahre alte Bestmarke der Kubanerin Ana Fidelia Quirot um 0,86 Sekunden und kassierte dafür eine 10.000- Euro- Prämie. Offizielle Weltrekorde werden auf dieser Strecke vom Leichtathletik- Weltverband IAAF nicht geführt.