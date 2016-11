WBC Wels nach Sieg im Schlager weiter Leader

Der WBC Wels hat am Sonntag mit einem Sieg im Schlager gegen die Traiskirchen Lions die Tabellenführung in der Basketball- Liga ABL verteidigt. Die Oberösterreicher feierten auswärts einen 82:71- Sieg und führen je zwei Punkte vor den Oberwart Gunners und Gmunden Swans. Die Gunners gewannen in Fürstenfeld 92:83, Gmunden besiegte zu Hause UBSC Graz mit 78:70.