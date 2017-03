Vienna Vikings kehren auf Hohe Warte zurück

Die American Footballer der Vienna Vikings werden ihre Heimspiele in der kommenden Saison wieder auf der Hohen Warte in Wien- Döbling austragen. Das gaben der Verein der Austrian Football League (AFL) und das Sportamt der Stadt Wien am Mittwoch bei einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt. Von der Rückkehr profitiert der Hauptmieter, der insolvente Fußball- Regionalligist Vienna.