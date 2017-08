Usain Bolt: "Ich kann endlich das Leben genießen"

Seinen letzten Auftritt will Bolt wirklich genießen. In der 4- x-100- m-Staffel wird er am Samstag bereits im Vorlauf starten. Abends will er sich unbedingt mit Gold verabschieden. Über seine eigene Zukunft will der elfmalige Weltmeister nicht viel Auskunft geben. "Ich freu mich, dass ich nicht mehr trainieren muss", meint er. "Ich kann jetzt machen, was ich will, endlich das Leben genießen."

Wayde van Niekerk als Nachfolger?

In der Leichtathletik wird man Bolt sehr vermissen. Dennoch glaubt der Jamaikaner nicht, dass seinem Sport Probleme entspringen werden. Auch seinen Nachfolger hat er schon parat: "Wayde van Niekerk wird mein Erbe als Superstar der Leichtathletik antreten", ist Bolt sicher. Der Südafrikaner trabte zwar über die 400 Meter wie erwartet zum Titel, über die 200 Meter gab es aber "nur" Silber.

Usain Bolt umarmt Wayde van Niekerk, dem er zutraut, sein Erbe anzutreten Foto: AP

Silber unter neutraler Flagge holte am Freitag Weitsprung- Schönheit Darja Klischina. Mit 7,00 m musste sie sich um nur zwei Zentimeter der nunmehr vierfachen Weltmeisterin Brittney Reese geschlagen geben. Klischina verzichtete als neutrale Athletin auf eine Ehrenrunde, die Freunde war enorm: "Das ist das wichtigste Ergebnis meines Lebens", strahlte sie. "Endlich war ich einmal nicht nervös." Dominik Distelberger verpatzte hingegen den ersten Zehnkampf- Tag, war nur 23.

Foto: AFP

Gernot Bachler (in London), Kronen Zeitung